Yarın İstanbul'da hangi seferler yapılmayacak?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, yeni yılın ilk günü kentte düzenlenecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle metro ve tramvay seferlerinde değişiklik yapılacak. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 06.00 ile 14.00 arasında, bazı istasyonlar arasında seferler geçici olarak durdurulacak. İstanbulluların mağduriyet yaşamaması için yetkililer, yolculuk öncesinde alternatif güzergahların planlanmasını öneriyor. Peki, Yılbaşı gecesi için metro seferleri uzatıldı mı, saat kaça kadar metro var? 1 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hangi seferler yapılmayacak? İşte detaylar...
Yeni yılın ilk günü İstanbul’da toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yapılacak. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 06.00 ile 14.00 arasında, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda metro seferleri belirli istasyonlar arasında geçici olarak durdurulacak. Karar, kentte düzenlenecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle alındı.İşte güncel bilgiler...
DUYURU PAYLAŞILDI
İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, hatlarımızın güzergahında gerçekleşecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 06.00'dan 14.00'e kadar;
- T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda,
- Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında,
- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda,
- Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.
İşte o duyuru;