Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman eğitim - öğretime başlayacak? Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte anaokulu ve ilkokula yeni başlayacak öğrenciler ve velileri bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte anaokulu ve ilkokul başlangıç tarihi...