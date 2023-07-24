Haberler Sağlık 10 dakikalık 'endişe zamanı' ile daha mutlu olmak mümkün!

10 dakikalık 'endişe zamanı' ile daha mutlu olmak mümkün! Endişe birçok duygu gibi doğal bir durum olsa da hayatımızın her anını kaplamaya başlıyorsa içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Peki, endişelerinizi 10 dakika ile sınırlandıran muhteşem bir yöntemle daha mutlu olmanın mümkün olabileceğini biliyor muydunuz? İşte 10 dakikalık 'endişe zamanı' ile daha mutlu olmanın yöntemleri... Habertürk Giriş: 24.07.2023 - 15:50 Güncelleme: 24.07.2023 - 15:50 facebook

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Endişenin kendi başına bir yaşam sürme ve tüm gün bizi takip etme gibi bir tarzı vardır. Uzmanların başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi bırakmanız gerektiğiniaksi halde aşırı endişelenmenin zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığınıza zarar vereceğini söylemesinin nedeni muhtemelen budur. Evet, sürekli endişelenmek baş ağrısına, depresyona, yorgunluğa ve hatta mide-bağırsak sorunlarına yol açabilir.

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Ancak küçücük bir kum tanesinden yükselen bir dağa dönüşen doğasına rağmen, endişenin hareketini kontrol etmeniz mümkündür. Bu nedenle sağlık profesyonelleri "endişe zamanı" öneriyor. Adından da anlaşılacağı gibi "endişe zamanı" endişeyi günün belirli bir saatine planlamak veya ertelemekle ilgilidir. 10 dakika, 15 dakika ve hatta 30 dakika sürebilir. Bu size bağlıdır, ancak fikir, endişeli düşüncelerin tüm gününüzü mahvetmesine izin vermemektir.