        Haberler Bilgi Magazin 10 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        10 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        İzleyiciler her gün olduğu gibi bugün de ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularının yanıtını araştırıyor. Ulusal kanalların 10 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bugünkü yayın akışına göre TRT 1'de yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak 108. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte 10 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Habertürk
        10.10.2025 - 17:17
        Kanalların 10 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de Kızılcık Şerbeti 108. bölümü ile nefes kesecek. Öte yandan TRT 1’de Karadeniz temalı yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. Bu sebeple ‘’Bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aranıyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Uzak Şehir

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Baht Oyunu

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:45 Bahar

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı

        23:20 Aynadaki Yabancı

        02:00 Gözleri Karadeniz

        04:30 Kardeşlerim

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Bizim Aile

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        00:30 Çarpıntı

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        03:50 Seksenler

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Ben Leman

        22:30 Kıskanmak

        01:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:45 İnadına Aşk

        04:30 Kefaret

        06:15 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Nejla Üngül
