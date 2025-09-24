10 farklı patates 10 farklı yemek: Mor, kırmızı ve altın patates ile yapabileceğiniz birbirinden çeşitli tarifler!
Patates deyince akla sadece kızartma geliyorsa yanılıyorsunuz. Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan bu kök sebze, renginden dokusuna kadar farklı özellikleriyle her yemekte bambaşka bir tat sunuyor. İşte mutfağınızı renklendirecek 10 patates çeşidi…
Patates mutfağın en güvenilir kurtarıcılarından biri. Ancak her patates her tarife uymaz. Hangi çeşidi kullanmanız gerektiğini bilmek, sofranıza büyük fark katabilir. İşte püreden salataya, fırından kızartmaya en uygun 10 farklı patates türü…
MAVİ PATATESLER
Mor kabukları ve kimi zaman mor etleriyle mavi patatesler, görsel açıdan etkileyici bir seçenektir. Hafif aromalı ve sıkı dokulu yapılarıyla salatalarda ve fırın yemeklerinde tercih edilir.
Haşlandığında rengini koruyarak tabaklara sıra dışı bir hava katar. Antioksidan açısından zengin olmaları da onları sağlıklı bir tercih haline getirir. Mutfakta yaratıcı tarifler için eşsiz bir malzemedir.
GERMAN BUTTERBALL
Daha az bilinen ama lezzetiyle öne çıkan German Butterball, nadir bulunan bir ata tohumu patates çeşididir. Altın sarısı eti ve tereyağlı aromasıyla fark yaratır. Özellikle fırında pişirildiğinde dışı çıtır, içi kremsi bir yapıya kavuşur.
Aynı zamanda püre yapıldığında yoğun ve zengin bir tat sunar. Sofrada özel bir dokunuş arayanların favorisi olabilir.
BEBEK PATATESLER
Erken dönemde hasat edilen bebek patatesler, ince kabukları ve kremamsı iç yapılarıyla tanınır. Tazeliğiyle öne çıkan bu patatesler, genellikle soyulmadan bütün halde pişirilir.
Haşlandığında yoğun bir lezzet ortaya çıkarır, fırınlandığında ise incecik kabuk çıtır bir dokuya dönüşür. Yaz sofralarında hafif bir garnitür olarak en çok tercih edilen türlerden biridir.
TATLI PATATESLER
Her ne kadar teknik olarak gerçek bir patates olmasa da tatlı patatesler mutfaklarda özel bir yere sahiptir. Kök sebzeler sınıfına giren bu tür, hafif tatlı ve nemli dokusuyla dikkat çeker.
Fırınlandığında karamelize olmuş yoğun bir tat sunar. Kızartıldığında çıtır çıtır olurken, püresi ise kremamsı bir kıvama kavuşur. Yüksek besin değeriyle sağlıklı mutfakların vazgeçilmezidir.
BEYAZ PATATESLER
İnce kabuğu ve beyaz etiyle bilinen bu çeşit, orta düzeyde nişasta oranına sahiptir. Bu özellikleriyle çok yönlü kullanım sunar.
Haşlandığında kolayca ezilerek püre yapılabilir, kızartıldığında ise çıtır bir doku elde edilir. Ayrıca nötr aroması sayesinde her türlü baharat ve sosla uyum sağlar. Günlük kullanım için en pratik patates türlerinden biridir.
MOR PATATESLER
Görünümüyle diğer tüm patateslerden sıyrılan mor patatesler, antioksidan zenginlikleriyle sağlıklı bir alternatiftir. Mor kabukları ve bazen mor etleriyle sofraya görsel bir şölen katar.
Hafif tatlımsı, mumsu dokuları sayesinde salatalarda formunu korur ve fırınlandığında eşsiz bir lezzet sunar. Sıradan yemeklere farklılık katmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biridir.
PARMAK PATATESLER
İnce kabuklu, uzun ve düzensiz şekilli bu özel tür, küçük boyutlarıyla tanınır. Yoğun ve sıkı dokusu, fırınlandığında mükemmel bir lezzet ortaya çıkarır.
Hafif fındıksı aroması sayesinde diğer patateslerden ayrılır. Zeytinyağı ve taze otlarla harmanlandığında hem sağlıklı hem de şık bir yan yemek olarak sofraları süsler. Özellikle bütün halde, kabuğuyla birlikte pişirilmesi önerilir.
KIRMIZI PATATESLER
Küçük ve yuvarlak formuyla tanınan kırmızı patatesler, parlak kırmızı kabuğu ve mumsu yapısıyla dikkat çeker. Haşlandığında dağılmadıkları için özellikle patates salatalarında tercih edilir.
Dilimlenip zeytinyağı ve baharatlarla fırınlandığında ise sofralara pratik ama nefis bir yan yemek olarak gelir. Hem görselliği hem de dayanıklı yapısıyla mutfakta çok yönlü kullanılır.
YUKON GOLD PATATESLERİ
Altın sarısı etiyle sofralara renk katan Yukon Gold, çok amaçlı patatesler arasında öne çıkar. Hafif tereyağlı aromasıyla her tarifte kendini belli eder.
Orta derecede nişastalı yapısı sayesinde hem pürelerde kremsi bir kıvam yakalar, hem de salatalarda formunu koruyarak dağılmaz. Tavada kızartıldığında ise çıtır bir doku ve altın rengi elde edilir. Çok yönlülüğüyle şeflerin gözdesidir.
RUSSET PATATESLERİ
Patates dünyasının klasiklerinden biri olan Russet, yüksek nişasta oranıyla özellikle fırında pişirme ve kızartma için idealdir. Kalın ve kahverengi kabuğu, beyaz içiyle mutfakta sıkça tercih edilir.
Fırında pişirildiğinde pamuksu ve hafif bir dokuya kavuşur. Ezildiğinde “fluffy” diye tabir edilen yumuşacık patates püreleri elde edilir. Ayrıca çıtır çıtır patates kızartmaları için de en doğru seçimdir.
Kaynak: How Stuff Works, Southern Living
Fotoğraf Kaynak: ShutterStock