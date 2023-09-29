10 gün içinde 2 meslektaşını kaybetti! Goncagül Sunar isyan etti!
10 gün içerisinde vefat eden Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümlerinin ardından oyuncu Goncagül Sunar, sosyal medya hesabından projelerde hep aynı isimlere yer verilmesine isyan etti.
10 gün önce oyuncu Merve Kayaalp'in babasına ait silah ile yaşamına son vermesinin ardından geçtiğimiz gün de Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Seda Fettahoğlu'nun Beyoğlu'nda bir parkta cansız bedeni bulunmuştu.
10 içerisinde iki meslektaşının acı haberini alan oyuncu Goncagül Sunar, sosyal medya hesabından isyan etti.
Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları’nın oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun Beyoğlu’nda bir parkta cansız bedeni bulunmuştu. Polis, yanında silah bulunan 44 yaşındaki oyuncunun yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.
Daha önce birçok projede yer alan oyuncu Merve Kayaalp ise 10 gün önce Muğla’daki evinde babasına ait ruhsatlı silahla yaşamına son vermişti.
Seda Fettahoğlu’nun vefatının ardından oyuncu Goncagül Sunar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu ikinci intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda üç dizi, dört reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen”