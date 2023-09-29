10 gün içinde 2 meslektaşını kaybetti! Goncagül Sunar isyan etti!

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Seda Fettahoğlu’nun vefatının ardından oyuncu Goncagül Sunar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu ikinci intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda üç dizi, dört reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen”