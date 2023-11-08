Sultanbeyli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de feci bir kavga kameralara yansıdı. Sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada 10 kişi birden 1 kişiye saldırdı. Caddede başlayan kavgada saldırıya uğrayan kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiyi tekme ve yumruklarla darp etmeye devam etti
Sultanbeyli'de 10 kişilik grup 1 kişiye saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada caddede bulunan bir iş yerinde hasar oluştu.
DHA'nın haberine göre kavga, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi´nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kalabalık bir grupla bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Caddede başlayan kavgaya karışan 1 kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
Çorbacıda masa üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine atan taraflar iş yerinde maddi zarara neden oldu.
Kalabalık grup, darp ettiği kişiyi vatandaşların araya girmesiyle olay yerinde bırakıp kaçtı.