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10 kişi kalan Manchester City'i Haaland kurtardı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti

10 kişi kalan Manchester City'i Haaland kurtardı
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Manchester City 90+5'te Erling Haaland'ın golüyle 3 puana uzandı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26. dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.

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