        Haberler Müzik 10'ncu yılını kutladı

        Sena Şener, 10'ncu yılını kutladı

        Alternatif müziğin en güçlü kadın yıldızlarından Sena Şener, müzik kariyerinin 10'ncu yılını İstanbul'un en prestijli konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği büyüleyici bir konserle kutladı

        Giriş: 27.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:50
        Sena Şener, kısa sürede kaleme aldığı ve dinleyicilerin kalbinde yer eden şarkılarıyla, Harbiye’deki bu özel gecede izleyicilerine müzikal bir yolculuk yaşattı. Şener'e, sahnede; Tuna Kiremitçi, Hakan Şener, Erkan Oğur, Güneş, Keremcem ve Umut Kaya eşlik etti.

        Konserin başında seyircilerine duygusal bir konuşma yapan genç Sena Şener; "Şimdi müziğimi paylaşmaya başlayalı 10 yıl oldu. Bu zaman diliminde çok yol aldım. 60 kişilik yerlerde çalarak başladım. Orada herkesin gözünün içine bakarak çalarken çok mutluydum. Geriye bakınca tecrübeyi, yaşanmışlıkları ve geçmişi görüyorum. Bugün de aynı mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

