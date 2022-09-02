Stüdyoyu terk ettiler 0:00 / 0:00

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Mersin’de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç, 10 yıl önceki sır cinayetin faillerinin bulunması için “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"ye başvurdu.

Yılmaz Kılınç’ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye Kılınç ve birlikte olduğu Ömer Yel stüdyoya geldi. Maskeli gizli tanık da stüdyoya gelince büyük yüzleşme yaşandı.

Didem Arslan Yılmaz, Rukiye Kılınç hakkındaki şoke edici gerçekleri açıkladı. Rukiye Kılınç ile Ömer Yel, bunun üzerine stüdyoyu terk etti.