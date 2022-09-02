Stüdyoyu terk ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

10 yıl önceki sır cinayet

“Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin 478’inci bölümünde 10 yıl önceki sır cinayet ele alındı

10 yıl önceki sır cinayet
Stüdyoyu terk ettiler
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Mersin’de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç, 10 yıl önceki sır cinayetin faillerinin bulunması için “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"ye başvurdu.

Yılmaz Kılınç’ın ölümünden sorumlu tutulan Rukiye Kılınç, şüphe oklarının kendisine çevrilmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Rukiye Kılınç ve birlikte olduğu Ömer Yel stüdyoya geldi. Maskeli gizli tanık da stüdyoya gelince büyük yüzleşme yaşandı.
Didem Arslan Yılmaz, Rukiye Kılınç hakkındaki şoke edici gerçekleri açıkladı. Rukiye Kılınç ile Ömer Yel, bunun üzerine stüdyoyu terk etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Fatih Altaylı İle Bire Bir' yeni sezona başlıyor
TELEVİZYON Yeni sezona başlıyor
Gelin Evi birincisi kim oldu, kim kazandı? 2 Eylül 2022 Gelin Evi haftanın puan durumu nasıl oldu?
TELEVİZYON Gelin Evi birinci kim oldu, kim kazandı?
Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler?
TELEVİZYON Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor?
Ateş ile Yangın filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ateş ile Yangın (Fire with Fire) nerede, ne zaman çekildi?
TELEVİZYON Ateş ile Yangın filmi ekranda!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' zirveye damga vurdu!
TELEVİZYON 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' zirveye damga vurdu!
The Rookies Çaylaklar 2019 filminin konusu nedir, oyuncuları, yönetmeni kimdir?
TELEVİZYON Çaylaklar filmi konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor?
TELEVİZYON Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor?
Yüzüklerin Efendisi dizi ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi 1. ve 2. bölüm hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu nedir?
TELEVİZYON Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi platformda?
Haftanın kazananı açıklandı! MasterChef'te kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYON MasterChef'te haftanının kazananı!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm kesintisiz HD izle
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.