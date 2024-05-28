10 yıllık cinayette büyük yüzleşme!

Şükür’ün dayısı Süleyman aylar sonra canlı yayına bağlandı, bildiklerini anlattı. Ablası Fatma’nın Mustafa’dan korktuğunu söyleyen dayı Süleyman, Şükür’ün kaybolduğunu ilk öğrendiğinde ablasının kendisini susturmaya çalıştığını belirtti.

Eniştesinin, yeğeni Şükür’e zarar verdiğine inanan dayı Süleyman, ablasının tüm gerçekleri bilip sustuğundan şüphelendiğini vurguladı. Süleyman, "O evden Şükür'ün cenazesi çıktı." derken; kuzen Türkan ise yengesine cinayete şahit olup olmadığını sordu. Fatma ise tüm bu sorular karşısında sessizliğini korudu.