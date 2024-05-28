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        Haberler Gündem 10 yıllık cinayette büyük yüzleşme!

        10 yıllık cinayette büyük yüzleşme!

        Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem'in 10 yıllık cinayetinde büyük yüzleşmeler yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:30
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        10 yıllık cinayette büyük yüzleşme!
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        Şükür’ün dayısı Süleyman aylar sonra canlı yayına bağlandı, bildiklerini anlattı. Ablası Fatma’nın Mustafa’dan korktuğunu söyleyen dayı Süleyman, Şükür’ün kaybolduğunu ilk öğrendiğinde ablasının kendisini susturmaya çalıştığını belirtti.

        Eniştesinin, yeğeni Şükür’e zarar verdiğine inanan dayı Süleyman, ablasının tüm gerçekleri bilip sustuğundan şüphelendiğini vurguladı. Süleyman, "O evden Şükür'ün cenazesi çıktı." derken; kuzen Türkan ise yengesine cinayete şahit olup olmadığını sordu. Fatma ise tüm bu sorular karşısında sessizliğini korudu.

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