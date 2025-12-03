11. Yargı Paketi son durum 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
11. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 27 Kasım 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Toplam 38 maddeden oluşan kanun teklifiyle İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinde toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler, infaz düzenlemesi ve af var mı? İşte 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında detaylar...
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.
Teklifle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması halinde cezaların artırılacağını ifade eden Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulduğunu, bu konudaki düzenlemelerin Komisyon çalışmalarının sonrasında gündeme geleceğini söyledi.
Tunç, teklifte, meskun mahalde silahla ateş etmenin cezasının artırılacağını, düğün, nişan ve asker uğurlamada silah kullanımında cezanın daha ağır hale geleceğini bildirdi.
Trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak düzenleneceğini, kiralık araçlarla ilgili suçlarda da cezaların yükseltileceğini dile getiren Tunç, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalara ve ödeme kuruluşlarına yükümlülükler getirileceğini, cep telefonu hatlarıyla ilgili tedbirlerin hayata geçirileceğini söyledi.
Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.
Daha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını belirtti.
Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu vurguladı.
Tunç, Kovid-19 düzenlemesindeki suç kapsamında değişiklik yapılmadığını, örgütlü suçların yeni düzenlemenin de kapsamında olmadığını kaydetti.
"Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?" sorusuna Bakan Tunç, " Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil." yanıtını verdi.
YENİ YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
11. Yargı Paketi, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.
Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.
YENİ YARGI PAKETİ SON DURUM
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Yüksel, teklifin esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edildiğini belirtti.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Toplam 38 maddeden oluşan ve 12 farklı kanunda değişiklik öngören bu teklifle doğrudan insan hayatına dokunan, toplumun huzur ve sükununu teminat altına almayı hedefleyen önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirten Yüksel, şunları söyledi:
"Toplumun huzur ve sükununu bozan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmaktadır. Cezaların caydırıcılığının artırılması hedeflenmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının cezaları artırılmaktadır. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis iken 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Özellikle örgüt faaliyeti çerçevesinde çocukların araç olarak kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı hüküm altına alınarak, çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."
11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Halk arasında korku ve paniğe yol açan meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapisken, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak yeniden belirlendiğini, kurusıkı, ses ve gaz fişeği atan silahların da bu suç kapsamına alındığını dile getiren Yüksel, "Ayrıca bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ve bu failler hakkında 'seri muhakeme usulü'nün uygulanmayıp doğrudan kamu davası açılacağı düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.
Trafikte keyfi davranışlarla vatandaşların seyahat özgürlüğünü engelleyen yol kesme fiillerinin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini vurgulayan Yüksel, "Bir aracı hukuka aykırı bir davranışla durduran veya hareketini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla, aracı başka bir yere götüren kişiye ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Taksirle yaralama suçunun cezaları da artırılarak, basit halde üst sınır 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanması halinde ise 5 yıla çıkarılmaktadır." bilgisini paylaştı.
Düzenleme ile "açık hat" olarak bilinen ve suçlarda kullanılan hatların önüne geçilmesi amacıyla, GSM abonelik işlemlerinin ancak çipli kimlik kartlarıyla alınabileceğini aktaran Yüksel, "Yüze karşı veya gıyapta işlenen hakaret suçları da 'ön ödeme' kapsamına alınmakta ve 'uzlaştırma' kapsamından çıkarılmaktadır." dedi.
"KOMİSYONUMUZDA TÜM YÖNLERİYLE, TİTİZLİKLE VE KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA GÖRÜŞÜLECEK"
Yüksel, düzenlemeyle "Suçta ve cezada kanunilik" ilkesi gereği, avukatlara verilecek disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren eylemlerin teklifle açıkça ve detaylı bir şekilde belirlendiğini belirtti.
Yargılamaların hızlandırılması amacıyla, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına bakma görevinin ağır ceza mahkemelerinden asliye ceza mahkemelerine devredildiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:
"31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından, hükümlülerin 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılabilmesi ve 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanabilmesi imkanı getirilmektedir. Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır."
Teklifle taksirle yaralama suçunun cezasının belirli bir miktar artırıldığını, suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olmadan toplum hayatına katılmalarını engellemeye yönelik düzenlemeler yapıldığını bildiren Yüksel, güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezaların artırıldığını, ihalenin feshini talep etme hakkının kötüye kullanılmasını engelleyecek düzenlemeler öngörüldüğünü aktardı.