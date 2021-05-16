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HaberlerGündem3. Sayfa11 yaşındaki çocuk maganda kurbanı! - Haberler
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Kars'ta maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Maganda kurşunu yine faciaya yol açtı. Kars'ta karşı binadan bir kişinin rastgele ateş açması sonucu kurşun isabet eden çocuk, hayatını kaybetti

11 yaşındaki çocuk maganda kurbanı! - Haberler
11 yaşındaki çocuk maganda kurbanı!
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AA

Alınan bilgiye göre, dün gece alkol aldığı ileri sürülen 65 yaşındaki İ.B, evinin balkonundan silahla çevreye rastgele ateş etti.

AA'da yer alan habere göre, kurşunlardan biri karşı binada oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti. Sesler üzerine odaya giden ailesi, çocuğu yaralı görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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