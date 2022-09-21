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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Kredi kartıyla alışveriş yakalattı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy’de, 16 Eylül günü bir pizza dükkanına giderek yemek yiyen D.Y.Y.‘nin dalgınlığından faydalanan M.M. ve bir diğer şüpheli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı.

ZANLININ 31 SUÇ KAYDI ÇIKTI İHA'da yer alan habere göre olayın ardından D.Y.Y. polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelilerden birinin 31 suç kaydı olan, ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘silahlı yağma’ suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M. olduğunu tespit etti.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAKALATTI Ekipler şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken zanlıyı, kredi kartı ile yapmış olduğu alışveriş ele verdi.