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        Haberler Gündem Güncel 1140 litre etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Osmangazi'de 1140 litre etil alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:56
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        1140 litre etil alkol ele geçirildi
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        Bursa'nın Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alipaia Mahallesi"nde bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan araştırmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi. Polis, kaçak alkol imalatı yaptıkları iddiasıyla U.G. ve D.G.'yi gözaltına aldı.

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