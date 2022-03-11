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Haberler Sağlık
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12 adımda kar ve aşırı soğuktan korunma rehberi!

Soğuk havalar aynı zamanda sağlığı da ciddi boyutlarda tehdit ediyor. Ritim bozukluğu, kalp yetersizliği ve kalp krizini tetiklemesi gibi sorunlara yol açabiliyor. Öte yandan düşme nedeniyle oluşan kırık-çıkıklar ve kuruyan cilt de yoğun kar yağışında sık görülen diğer önemli sorunları oluşturuyor. Uzmanlar, kar ve aşırı soğuktan korunmak için 12 kuralı anlattı

12 adımda kar ve aşırı soğuktan korunma rehberi!
12 adımda kar ve aşırı soğuktan korunma rehberi!
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Uzmanların günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı ve soğuk hava yurdumuzu etkisi altına aldı; çoğu ilimiz adeta beyaza büründü! Trafik kazalarının, düşme sonucu oluşan kırık-çıkıkların ve daha bir dizi sorunların önlenmesi için günler öncesinden tedbirler alındı; alınmaya da devam ediyor. Kar yağışı ile soğuk havanın yol açabileceği olumsuzlukları önlemek için bizim de tedbirli olmamız çok önemli, zira bu havalar aynı zamanda sağlığımızı da ciddi boyutlarda tehdit ediyor. Örneğin, ritim bozukluğu, kalp yetersizliği ve kalp krizini tetiklemesi gibi! Ayrıca düşme nedeniyle oluşan kırık-çıkıklar ve kuruyan cilt de yoğun kar yağışında sık görülen diğer önemli sorunları oluşturuyor. Uzmanlar, kar ve aşırı soğuktan korunmak için 12 kuralı anlattı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN 5 KURAL

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut:

Dikkatli efor sarf edin

Soğuk hava beraberinde kar temizleme, yolda kalan aracı itme ve kar yağışından kaçınmak için koşma gibi ek efor sarf etmeye neden olabiliyor. Ancak bu havalarda aşırı efor sarf etmek çarpıntı, nefes darlığı, ritim bozukluğu, daha kötüsü kalp krizine yol açabildiği için dikkatli efor sarf edin.

Başınızı mutlaka bere ile koruyun

Vücudumuzdaki ısı kaybının çoğu genellikle baş bölgesinde gerçekleşiyor, bunun sonucunda da kalbimiz daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla sokağa çıkarken bereyle başınızı korumayı asla ihmal etmeyin.

Kat kat giyinin

Soğuk havalarda vücudun ısı kaybetmesi hipotermi riski oluşturuyor. Ayrıca kalp krizi riski de artıyor. Lahana gibi çok katlı giyinmek ya da çok kalın giysileri tercih etmek ısı dengemizi bozabiliyor. Termal elbise kullanmanız ise ısı kaybını önlüyor. Çok kat giyinmek yerine iki kat giyinmeniz, ısı kaybının önlenmesi için yeterli olacaktır.

Maske takmadan çıkmayın

Pandeminin vazgeçilmezi maskeler bu sefer bizi soğuktan koruyacak. Soğuk havayı doğrudan solumak ısı dengesini bozuyor, çarpıntı ve kalp ağrısı yapabiliyor. Maskeler soluduğumuz havayı ısıtıyor ve yumuşatıyor.

Bol su için

Soğuk havalarda su tüketmek sıklıkla unutuluyor. Bunun sonucunda az su içenlerde nefes darlığı ve çarpıntı daha sık görülebiliyor, kan daha koyu kıvamlı oluyor. Günde 8-10 bardak ılık su tüketmeniz kalp sağlığınızı koruyacaktır.

KIRIK – ÇIKIKLARA KARŞI 4 KURAL

Acil Servis Uzmanı Dr. Mediha Doğanay:

Adımlarınız küçük olsun

Özellikle buzlu ve kaygan zeminlerde atacağınız hatalı bir adım bile ciddi kazalara neden olabiliyor. Örneğin; basit bir kayma sonrası kalça ya da sırt üzerine düşmeyle kuyruk sokumu kırığı veya omurga kırıkları oluşabiliyor. Adımların geniş olması buzda kayma riskini artırıyor. Dolayısıyla kırık oluşumunu önlemek için mümkün olduğu kadar küçük adımlarla ve yola bakarak yürümeye özen gösterin.

Güvenli ayakkabı tercih edin

Ayakkabınızın güvenli adımlar atmanızı sağlayacak özellikte olmasına dikkat edin. Örneğin kaygan zemine uygun materyalden yapılmış ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu, tırtıklı ve lastik olması kayıp düşme riskini azaltabiliyor.

Elleriniz cebinizde olmasın

Soğuk havalarda üşümemek için çoğumuz ellerimizi ceplerimize sokarak yürüyoruz. Ancak dengemizi sağlamamız için ellerimize ihtiyacımız var. Üstelik düşme sırasında çok daha ciddi yaralanmaların önüne geçmek için de ellerin serbest olması çok önemli.

Sırt çantası kullanın

Yürürken dengenizi sağlamanız için el çantası yerine sırt çantası kullanın. Ellerde ağırlık olduğunda dengemizi sağlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bu nedenle elinizdeki yükleri de sırt çantasına koyarak yürümeye dikkat edin. Elleriniz serbestken kayarsanız, dengenizi koruyarak düşmeyi önleyebilir veya daha hafif atlatabilirsiniz.

CİLT SORUNLARINA KARŞI 3 KURAL

Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan:

Çok sıcak suyla banyo yapmayın

Ciltte kuruluk yakınmasının şiddetlenmemesi için çok sıcak suyla banyo yapmayın. Ayrıca suyla uzun süreli temas da cilt kuruluğuna yol açabiliyor. Bu nedenle banyo süresini de 5 dakika gibi kısa süreyle sınırlı tutmanız çok önemli.

Odanın nemini artırın

Ev ve işyerinizde bulunduğunuz odanın nem oranını arttırarak ciltte kuruluk şikayetini azaltabilirsiniz. Bulunduğunuz mekandaki nem oranının yüzde 60 civarında olmasına dikkat edin. Sıcak veya soğuk hava cilt kuruluğunu arttırabildiği için oda sıcaklığını da 21-25 derece arasında tutmayı alışkanlık haline getirin.

Ellerinizi unutmayın

Soğuk havada cildinizde oluşabilecek kuruluk ve kaşıntı gibi sorunları önlemek için yüzünüzün yanı sıra dudak ile ellerinizi de düzenli olarak nemlendirin. Dudak bakım ürünlerini mutlaka sık aralıklarla uygulamayı ve ellerinizi her yıkamadan sonra nemlendirmeyi alışkanlık haline getirin. Ayrıca eldiven takmanız cildinizin daha iyi korunmasını, ellerinizin daha sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.

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