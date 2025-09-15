Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Milli Takım 12 Dev Adam'a futbol camiasından tebrik - Futbol Haberleri

        12 Dev Adam'a futbol camiasından tebrik

        EuroBasket 2025'te ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımız'a futbol camiasından teşekkür ve tebrik mesajları geldi. TFF başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 12 Dev Adam için tebrik mesajları paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 00:03 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam'a futbol camiasından tebrik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinde yer alan mesajında "A Milli Erkek Basketbol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Ülkemize basketbolda tarihte ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama gururu yaşatan A Millî Erkek Basketbol Takımımıza teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tebrik mesajlarını NSosyal hesaplarından paylaştı.

        Sarı-lacivertliler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        "Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdikleri başarılı performansla ülkemize eşsiz bir gurur yaşatarak Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga’dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

        Galatasaray Kulübü, "2025 FIBA EuroBasket serüveni boyunca gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Trabzonspor, "EuroBasket 2025 boyunca gösterdiği azim, mücadele ve takım ruhuyla bizlere unutulmaz bir turnuva yaşatan 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz." mesajını yayımladı.

        Beşiktaş Kulübü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Her şey için teşekkürler 12 Dev Adam. Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor." diyerek ay-yıldızlı ekibe teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım