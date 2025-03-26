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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri yarın belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:27
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        12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor!
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        27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek FIBA Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri belli oluyor.

        Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

        FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer alamayacak. Kuranın ardından organizasyonda mücadele edecek 24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.

        Milli takımın 4. torbada yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda oluşan torbalar şu şekilde:

        1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

        2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

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        3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

        4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

        5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

        6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

        Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak. Organizasyonun final aşaması da Riga'da oynanacak.

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