12 Dev Adam, İtalya'ya mağlup oldu! 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki 5. hafta maçında konuk ettiği İtalya'ya 80-67 mağlup oldu ve rakibine iki maçta da kaybederek liderlik şansını yitirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.02.2025 - 23:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:08 facebook

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