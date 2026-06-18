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        Haberler Spor Futbol 12 farklı oyuncu kendi kalesine attı: Tek turnuvada görülmemiş bir rekor

        12 farklı oyuncu kendi kalesine attı: Tek turnuvada görülmemiş bir rekor

        2018 Rusya Dünya Kupası'nda kendi kalesine atılan gol sayısı önceki rekorun tam iki katına çıktı. Peki bu sayıya nasıl ulaşıldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        12 farklı oyuncu kendi kalesine attı

        Bir takımın kalecisini en çok üzen golü, çoğu zaman kendi savunmacısı atar. 2018 Rusya Dünya Kupası bu tuhaf anların rekorunu kırdı. Turnuva boyunca tam 12 kez top yanlış istikamete, oyuncunun kendi filesine gitti. Guinness World Records arşivlerine giren bu sayı, tek bir Dünya Kupası'nda görülmüş en yüksek kendi kalesine gol sayısı oldu. Üstelik bu 12 golü 11 ayrı takımın 12 ayrı oyuncusu attı.

        1998'de 6'ydı, Rusya'da tam iki katına çıktı

        O zamana kadar rekor 1998 Fransa Dünya Kupası'nda duruyordu. O turnuvada 6 kendi kalesine gol görülmüştü ve bu uzun süre aşılamayan bir rakamdı. Rusya'da sayı tam ikiye katlandı.

        12 golün hepsi farklı oyunculardan geldi. Neredeyse her biri ayrı bir maçta, ayrı bir savunmacının ayağından çıktı. Yani turnuvaya damga vuran tek bir "şanssız takım" yok. Şanssızlık 32 takımın geneline yayılmıştı.

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        İlk gol son saniyede geldi, turnuva daha 2. maçtaydı

        Rekorun temeli daha açılış günlerinde atıldı. İran ile Fas, gruptaki ilk maçlarında 90 dakika boyunca golsüz bir mücadele verdi. Maç biteceğine yakın, uzatmaların beşinci dakikasında Faslı savunmacı Aziz Bouhaddouz, savunma yapayım derken topu kendi kalesine yolladı.

        Skor 1-0 İran'ın lehine değişti ve maç bitti. Turnuvanın ilk kendi kalesine golü bu kadar dramatik bir biçimde, son saniyede gelmişti. Bouhaddouz bütün bir maç boyunca doğru oynayıp tek bir hamlede her şeyi kaybetmenin acısını yaşadı.

        Finalde bile durmadı

        Turnuvanın en büyük maçı da bu listeden kaçamadı. Fransa ile Hırvatistan, Moskova'daki finalde karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında Hırvat oyuncu Mario Mandzukic, Fransa'nın kazandığı serbest vuruşta topa ilk dokunan isim oldu ve top ağlara gitti. Bu, Dünya Kupası tarihinde bir finalde atılan ilk kendi kalesine goldü.

        Mandzukic için maç çelişkili bir şekilde geçti. Aynı finalde topu bir kez de Fransa kalesine yolladı ve Hırvatistan'ın golünü attı. Yani gününü hem rakip filesine hem kendi filesine gol atarak kapadı. Fransa karşılaşmayı 4-2 kazandı, ama bu garip ikili o anı unutulmaz yaptı.

        Sıradan bir grup maçında olsa belki kayıtlara sıkışıp kalırdı. Tarihin en çok izlenen futbol maçlarından birinde yaşanınca turnuvanın bilançosuna ayrı bir ağırlık kattı.

        2026'da bu rekor kırılır mı?

        Dünya Kupası şu sıralar yeniden sahada. 2026 turnuvası ABD, Kanada ve Meksika'da oynanıyor ve bu kez 48 takım yarışıyor, yani çok daha fazla maç var. Daha fazla maç da daha fazla kendi kalesine gol ihtimali demek. 2018'in 12'lik rakamı şimdilik rafta duruyor. Onu geçip geçmemek bu kez sahadaki savunmacıların eline kalmış durumda.

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