12 Kasım ne günü? Türkiye'de ve dünyada 12 Kasım'ın anlamı ne, bu tarihte neler yaşandı?

Tarihte iz bırakan olaylar, belirli günler ve haftalar aracılığıyla her yıl yeniden hatırlanıyor. Bu kapsamda, 12 Kasım’ın neyi ifade ettiği araştırılıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada farklı gerekçelerle anılan bu tarih, bazı yıllarda önemli dönüm noktalarına da sahne oldu. Peki, 12 Kasım ne günü, 12 Kasım’da hangi olaylar yaşandı ve bu tarih hangi özel gün kapsamında değerlendiriliyor? İşte bilgiler...