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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 12 mango ağacından 200 bin TL gelir elde etti - İş-Yaşam Haberleri

        12 mango ağacından 200 bin TL gelir elde etti

        12 yıl önce diktiği deneme amaçlı 12 adet mango ağacı diken muz üreticisi Hamdi Tekin bu yıl, söz konusu ağaçlardan elde ettiği hasatla 200 bin lira gelir sağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:01
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        12 mango ağacından 200 bin TL gelir elde etti
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 12 yıl önce muz bahçesine deneme amaçlı mango fidanı diken Hamdi Tekin (63), bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 ton mango meyvesi elde etti. Toptan kilosunu 100 liradan sattığı mangolardan 200 bin lira gelir sağlayan Hamdi Tekin, "Çiftçilerimiz bu mangoya önem versinler. Muz bahçeleri aralarına diksinler. Gelecek neslimizin bir gelir kaynağı olur" dedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Zeytinada Mahallesi'nde 10 dekar açık alanda muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 12 yıl önce muz bahçesinin içerisine 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30- 40 meyve elde etti. Hamdi Tekin'in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı. Tekin, bu yıl 12 yaşında olan 12 mango ağacından, 500 gram ile 2 kilo arası değişen ağırlıkta 2 ton meyve hasadı yaptı. Mangoları, kilosu 100 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından 2 ton meyve hasadı yapıp, 200 bin lira gelir elde etti. Tekin, açık alanda bulunan muz bahçesi içerisine de mango fidanları ekti.

        'MANGO İYİ GELİR GETİRİYOR'

        Hamdi Tekin, "12 yıl önce 12 mango fidanı diktim. Bu yıl hasadımızı yaptık. 2 ton meyve hasadımız oldu. Kilosunu 100 liradan sattım. 200 bin lira gelir elde ettim. Çiftçilerimiz bu mangoya önem versinler. Muz bahçeleri aralarına diksinler. Gelecek neslimizin bir gelir kaynağı olur. 3 yıl önce 200 mango fidesi alıp muz bahçemin içerisinde muz ağaçlarının aralarına dikim yaptım. Az da olsa verim vermeye başladılar. Üreticilerin mangoyu dikmesini tavsiye ederim. Mango iyi gelir getiriyor. Muz da iyi ama muz biraz masraflı masrafa dayanamadığımız için bu daha iyi. 200 yıl- 300 yıl ömrü olan bir ağaç. Bakımı kolay herhangi bir yorucu, meşguliyeti yok. Haftalık veya 10 günde bir su ile oluyor. Muzu ise gün aşırı yani bir gün verip, bir gün vermemek şartıyla sulamak mecburiyetindeyiz. Bulunduğumuz bölgede su sıkıntımız var. Suyun maliyeti de çok yüksek. Onun için dayanamaz hale geldik. Alternatif bir ürün olarak mangoyu tercih etmekteyiz" dedi.

        Diğer yandan, Gazipaşa'da 25 bin dekar arazide muz, avokado, ejder meyvesi ve mango başta olmak üzere 30'a yakın tropikal meyve üretimi yapılıyor.

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