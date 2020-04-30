CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF),Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER),Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Birbirinden renkli etkinliklerin de yer alacağı fuarın bu yılki onur konuğu ise Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas A. Gugler.

“GLOBAL TRENDLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” BAŞLIKLI SUNUM YAPACAK

80.000 metrekarelik alanda yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan CNR Food İstanbul Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek birbirinden özel etkinliklere de sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini tek çatı altında buluşturacak fuarın bu yılki sürpriz ismi ustaların ustası ünlü şef Thomas A. Gugler. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden ünlü şef, fuarda yapacağı “Global Trendler ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşacak.

35 YILDA 178 ULUSLARARASI ÖDÜLÜN SAHİBİ

35 yılık kariyer yolculuğuna 178 uluslararası ödül sığdıran Thomas A. Gugler, beş yıldızlı oteller ve gurme restoranlardan hastanelere, havayollarından üniversitelere kadar gıdanın var olduğu hemen her alanda görev aldı. 9 dili akıcı bir şekilde konuşabilen ünlü şef, dünyada “Milyonlarca Şefi Yöneten Adam” olarak biliniyor.