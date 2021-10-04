Olay, akşam saatlerinde Konya’nın Ereğli ilçesi Tont Mahallesi çiftlik atlı mevkii isimli bölgede meydana geldi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, bölgede ailesine ait koyunları otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, sürüdeki kuzulardan birinin gölete düştüğünü gördü. Kuzusunu kurtarmak için gölete giren çocuk suda gözden kayboldu. O mevkide bulunan başka bir çobanın ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve dalgıç kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mehmet Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kuzu ise itfaiye ekipleri tarafından canlı bir şekilde kurtarıldı. Mehmet Durmaz’ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı