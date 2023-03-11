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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 yaşındaki Muhammet, kedisini ağır hasarlı binadan kurtardı

Kahramanmaraş'ta 12 yaşındaki Muhammet Eyüp Elbistanlı, depremde ağır hasar gören binada kalan kedisi Paşa'yı, 5'inci günde sesini duyunca içeri girip, elleriyle kurtardı. Elbistanlı, "Baktım, kanepenin altında saklanmış vaziyette duruyor. 'Paşa' için canımı feda ederim" dedi

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DHA

  • Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde binlerce kişi öldü ve yaralandı, binalar yıkılıp hasar gördü.
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ecem Sitesi A Blok'un 2'nci katında oturan 56 yaşındaki manifaturacı Fatih Elbistanlı, 49 yaşındaki eşi Neslihan ve oğlu Muhammet, deprem sırasında evden koşarak çıktı.
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

    Elbistanlı ailesinin 2,5 yaşındaki 'Paşa' adlı erkek kedisi ise panik sırasında geride kaldı. Sonrasında defalarca bina önüne giden ancak ağır hasarlı evlerine girmeyen Elbistanlı ailesi, kedilerine ulaşamadı. Muhammet Eyüp, 5'inci gün kedisinin sesini duyunca tehlikeye rağmen eve girip, koltuk altındaki can dostunu buldu.
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

    "KEDİMİ CANIMDAN ÇOK SEVERİM"

    Deprem felaketini anlatan Muhammet Eyüp Elbistanlı, "Gece telefonum ile oynuyordum. Duvardan tabak kırılma sesini andıran sesler gelmeye başlayınca kalkıp, annemin yanına koştum ve sarılıp, tutundum. Sonra dışarı çıktık, sonraki günler bizim için zor geçti. Otomobilde uyuduk, çok üşüdüm. Ardından camiye gittik, ateş etrafında ısındık. Bir süre de üniversite kampüsünde de kaldık" dedi.
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

    Deprem anında ağır hasar oluşan binadan apar topar kaçtıklarını, o sırada kedisini kaybettiğini söyleyen Elbistanlı, 'Paşa'nın sesini 5'inci gün duyduklarını belirterek, "Koşarak binaya çıktım, daireye girdim. Ağır hasarlı binaya korkmadan kedim için girdim. 'Paşa' için canımı feda ederim.
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

    Baktım, kanepenin altında saklanmış vaziyette duruyor. Hemen alıp, çantasına koydum. Allah'a şükür, binadan dışarı çıktık. Kedimi canımdan çok severim. İzmir'de misafir ediliyorum. Burada mutluyum. Depremden korkmuyorum ama psikolojik olarak hala sallanıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

     
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

    Öte yandan hasarlı binalara girmenin çok riskli olduğu ve kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuluyor. 
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"
  • Ağır hasarlı binadan elleriyle kurtardı! "Paşa için canımı feda ederim"

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