"KEDİMİ CANIMDAN ÇOK SEVERİM"

Deprem felaketini anlatan Muhammet Eyüp Elbistanlı, "Gece telefonum ile oynuyordum. Duvardan tabak kırılma sesini andıran sesler gelmeye başlayınca kalkıp, annemin yanına koştum ve sarılıp, tutundum. Sonra dışarı çıktık, sonraki günler bizim için zor geçti. Otomobilde uyuduk, çok üşüdüm. Ardından camiye gittik, ateş etrafında ısındık. Bir süre de üniversite kampüsünde de kaldık" dedi.