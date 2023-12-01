12. yüzyılın mumyaları Aksaray'da

3 Şurada Paylaş!









Niğde ve Amasya Müzesi’nde mumya bulunduğuna değinen Altın, “Mumya bölümü olarak biz Türkiye’de tek müzeyiz. Daha önce bizim bölgemizden çıkan bir rahibe mumyası var ve bu geçmiş yıllarda Aksaray Müzesi’nin Niğde’ye bağlı olması nedeniyle Niğde Müzesi’ne gönderilmişti. Bir de Amasya Müzesi’nde var ama bunlar tek tiptedir. Tek olan mumya bölümü bizim Aksaray Müzemizde ziyaretçilerimize özel olarak sergileniyor” dedi.