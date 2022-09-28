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Haberler Gündem 3. Sayfa 13 aylık Kaan bebek maganda kurbanı!
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Gaziantep'te maganda dehşeti! Kaan bebek hayatını kaybetti

Maganda cinayetlerine kan donduran bir olay daha eklendi. Gaziantep'te meydana gelen olayda, bir binanın bahçesinde bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş'ın başına yorgun mermi isabet etti

13 aylık Kaan bebek maganda kurbanı!
13 aylık Kaan bebek maganda kurbanı!
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AA

Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Taş'a, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti.

Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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