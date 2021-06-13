Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

13 Haziran Pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu nöbetçi eczaneler listesi (13 Haziran)

İçişleri Bakanlığı, Haziran ayı normalleşme kararlarını açıkladı. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan kararlara göre Pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, hafta sonu açık olan işletmelerin araştırılmasına neden oldu. Hafta sonu eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar "13 Haziran nöbetçi eczaneler neler? sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Haziran Pazar günü ülke genelinde açık olan eczaneler...

13 Haziran Pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu nöbetçi eczaneler listesi (13 Haziran)

Hafta sonu eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi hafta içi ve Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak pazar günleri ülke genelinde eczaneler kapalı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında nöbetçi eczaneler merak ediliyor. İşte hafta sonu açık olacak nöbetçi eczaneler

13 HAZİRAN NÇBETÇİ ECZANELER

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ÜLKE GENELİNDE PAZAR GÜNÜ AÇIK OLAN ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Mutfak tüpü evi küle çevirdi - Haberler
GÜNDEMMutfak tüpü evi küle çevirdi
KAVGA KAMERADA! Son dakika: Kafasında şişe kırdı - VİDEO
GÜNDEMKafasında şişe kırdı
40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile aşı randevu al
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Türkiye genelinde eş zamanlı Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması yapıldı
GÜNDEMEş zamanlı operasyon! 1194 şüpheli yakalandı
MEB'ten son açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Deprem mi oldu, nerede? 13 Haziran AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 13 Haziran
CAN PAZARI | Son dakika: Erzurum'da korkunç kaza: 10 yaralı
GÜNDEMCan pazarı yaşandı, burnu bile kanamadı
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji'den son dakika 5 bölge için yağmur uyarısı - 13 Haziran Hava Durumu
GÜNDEM5 bölge için yağmur uyarısı
SON DAKİKA: Bıçaklı dehşet kamerada!
GÜNDEMBıçaklı dehşet kamerada!
DEHŞET! Son dakika: Akrabalarına balta ile saldırdı
GÜNDEMAkrabalarına balta ile saldırdı