13 kilo veren Russell Crowe denizde görüntülendi

Hollywood yıldızı Russell Crowe'un diyet ve egzersizle yaklaşık 13 kilo verdiği öğrenildi. 61 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, İspanya'nın Marbella sahilinde 32 yaşındaki nişanlısı Britney Theriot ile plajda keyifli bir gün geçirirken görüntülendiğinde, fazla kilolarından bir miktar kurtulmuş olsa da eski fit günlerinden uzak olduğu görüldü.

'Gladyatör'de Maximus Decimus Meridius'u canlandırmasının üzerinden 25 yıl geçen oyuncu, yeni filmi 'Nuremberg'in gösterimi öncesinde kısa bir tatile çıktı.

Mavi mayosuyla denize girerek serinledikten sonra nişanlısıyla plajda mutlu bir görüntü çizen Russel Crowe, iki hafta önce, Hitler'in sağ kolu Hermann Göring rolünü üstlendiği, II. Dünya Savaşı sonrası dönemini konu alan 'Nuremberg'in Toronto Film Festivali'ndeki galasında görülmüştü.

10 yıl öncesine kadar sahip olduğu fit görüntüden uzaklaşan Russel Crowe'un bir süredir diyet ve egzersizle kilo vermeye çalıştığı biliniyor. Alkol alışkanlığı olan oyuncunun alkolü azalttığı öğrenilirken, hızla kilo vermeyi sağlayan yöntemlerden ziyade yavaş yavaş kilo vermeyi hedeflendiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, geçmişte dikkat çekici kilo değişimleri yaşadı. 2016'da 'İyi Adamlar'daki (The Nice Guys) rolü için kilo aldıktan sonra 23 kilo verdiğini açıklamıştı.