Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 13 kilo veren Russell Crowe denizde görüntülendi - magazin haberleri

        13 kilo veren Russell Crowe denizde görüntülendi

        'Gladyatör' filminin Oscar'lı yıldızı Russell Crowe, eski fit günlerine dönmek için çabalıyor. 13 kilo veren oyuncunun, henüz tam olarak amacına ulaşamadığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gladyatör'ün 13 kilo vermiş hali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollywood yıldızı Russell Crowe'un diyet ve egzersizle yaklaşık 13 kilo verdiği öğrenildi. 61 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, İspanya'nın Marbella sahilinde 32 yaşındaki nişanlısı Britney Theriot ile plajda keyifli bir gün geçirirken görüntülendiğinde, fazla kilolarından bir miktar kurtulmuş olsa da eski fit günlerinden uzak olduğu görüldü.

        'Gladyatör'de Maximus Decimus Meridius'u canlandırmasının üzerinden 25 yıl geçen oyuncu, yeni filmi 'Nuremberg'in gösterimi öncesinde kısa bir tatile çıktı.

        REKLAM

        Mavi mayosuyla denize girerek serinledikten sonra nişanlısıyla plajda mutlu bir görüntü çizen Russel Crowe, iki hafta önce, Hitler'in sağ kolu Hermann Göring rolünü üstlendiği, II. Dünya Savaşı sonrası dönemini konu alan 'Nuremberg'in Toronto Film Festivali'ndeki galasında görülmüştü.

        10 yıl öncesine kadar sahip olduğu fit görüntüden uzaklaşan Russel Crowe'un bir süredir diyet ve egzersizle kilo vermeye çalıştığı biliniyor. Alkol alışkanlığı olan oyuncunun alkolü azalttığı öğrenilirken, hızla kilo vermeyi sağlayan yöntemlerden ziyade yavaş yavaş kilo vermeyi hedeflendiği öğrenildi.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu, geçmişte dikkat çekici kilo değişimleri yaşadı. 2016'da 'İyi Adamlar'daki (The Nice Guys) rolü için kilo aldıktan sonra 23 kilo verdiğini açıklamıştı.

        2023'te tebis kortunda görüntülenen Russell Crowe en kilolu haliyleydi
        2023'te tebis kortunda görüntülenen Russell Crowe en kilolu haliyleydi

        Bu yıl Avustralya'da konuk olduğu radyo programında; "Geçen yıl ağustosun ilk haftasında 121 kiloydum" demişti.

        Fit olmaya özen gösterdiği dönemde ünlü oyuncu bisiklet sporuyla ilgileniyordu
        Fit olmaya özen gösterdiği dönemde ünlü oyuncu bisiklet sporuyla ilgileniyordu

        Britney Theriot'la ilişkisinden önce Russell Crowe, 2003'ten 2018'e kadar Danielle Spencer'la evliydi. Çiftin 21 yaşındaki Charles ve 18 yaşındaki Tennyson adında iki çocuğu var.

        2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı
        2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Russell Crowe
        #kilo verme
        #zayıflama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!