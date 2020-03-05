AA

13 milyon lira ikramiye çıkan kuponun çalındığı iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına başlandı



Üsküdar'da arkadaşının sayısal loto kuponunu fark ettirmeden alarak 13 milyon lira ikramiyeyi çektiği iddia edilen kadın ile ona yardım ettiği öne sürülen patronunun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Murat Sayın ile tutuksuz sanık Fatih Yolcu ve avukatları katıldı. Diğer sanık Mehtap Baysal ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Murat Sayın, 28 Şubat 2019'da Belçika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, Gebze'de toplam 10 kupon sayısal loto oynadığını söyledi.

Sanık Mehtap Baysal'ın 7 yıllık arkadaşı olduğunu dile getiren Sayın, şöyle devam etti:

"Ertesi sabah bana mesaj atıp buluşmak istediğini söyledi. Ben de Pendik merkezden onu aldım. Vakit geçirdikten sonra Üsküdar'a gittik ve arabayla gezdik. Daha sonra sayısal loto çekilişi aklıma geldi. Elinde telefonu olan Mehtap ikramiyenin Gebze'ye çıktığını söyledi. 'Ben de Gebze'de oynamıştım.' dedim. O benden önce davranıp elimdeki kuponların hepsini aldı. Elinde kalan biletlere bakarken birden nefesi değişti ve heyecanlandı. 'Bana mı çıktı?' diye sordum. 'Yok yok sen bakmaya devam et.' dedi. Bu sırada Mehtap şoka girdiği için biletleri saydım ve bir tanesinin eksik olduğunu söyledim. Şüphelenerek ona sorduğumda ağlayarak kendisinde olmadığını söyledi. 'Tansiyonum düştü.' dedi. Ben de ayran alıp verdim. Daha sonra Gebze'deki arkadaşlarımı arayıp bayiye sormalarını istedim. Onlar ikramiyenin benim aldığım bayiye çıktığını söyledi."

Müşteki Murat Sayın, ertesi gün uçağı olduğu için Belçika'ya döndüğünü, Milli Piyango İdaresine mail atarak şüphelendiği konuları anlattığını, ancak idarenin kendisine bilet kimin elindeyse ikramiyenin ona verileceğini söylediklerini anlattı.

Yıllık izninde Türkiye'ye geri döndüğünü ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Murat Sayın, maddi zararının karşılanmasını talep etti.

Söz konusu ikramiyeyi çekerek hesabına yatırdığı iddia edilen sanık Fatih Yolcu ise diğer sanık Mehtap Baysal'ın kendi şirketinde çalıştığını ve arkadaşı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Biletine para çıktığını öğrenince yardımcı oldum. Mehtap'la biletin karşılığını almaya gittik. Biletin karşılığını benim adıma aldık ve ibraz benim adıma oldu. Hesabımda yatan paradan herhangi bir menfaat temin etmedim. Tüm para Mehtap Sayın'a devredildi. Ağustos ayında biletin müştekiye ait olduğu iddiasını öğrendim. Parayı aldıktan sonra ertesi gün bir milyon lirayı Mahtap Sayın'ın hesabına gönderdim. Devamında kendi parası olduğu için talepleri doğrultusunda para göndermeye devam ettim."

Mahkeme, sanık Mehtap Baysal'ın savunmasının Tekirdağ'daki adresinden SEGBİS aracılığıyla alınması için talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Murat Sayın'ın Belçika'da yaşadığı, Mehtap Baysal ile internetten tanışarak arkadaş oldukları, İstanbul'a geldiğinde de görüştükleri belirtiliyor.

İddianamede, Sayın'ın 8 Mart 2019'da Gebze'deki bir sayısal loto bayisinden 10 adet seri kupon aldığını ve bir zarfa koyduğunu, 2 gün sonra da Mehtap Baysal ile görüştüğünü, araç içerisinde sohbet ettikleri sırada sanığın aracının torpido gözünde bulunan sayısal loto kuponlarına bakma bahanesiyle 13 milyon isabet eden kuponu çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehtap Baysal, arkadaşı olan müşteki Murat Sayın'la devamlı sayısal loto oynadıklarını, görüşmeye gelirken de kendisi adına oynamasını rica ettiğini belirterek, "Çekiliş saati gelince kuponları kendisine göstermedim. İkramiye çıkan kuponu aldım. Diğerlerini müştekinin arabasında bıraktım. Müşteki Gebze'den geldiği için bayiye kupona para çıkıp çıkmadığını sordu. Bayi çıktığını söylemiş. Bundan sonra hak iddia etmeye başladı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kestim. Ben patronum olan Fatih Yolcu'ya güvendiğim için ne yapabileceğimi sordum. Birlikte gidip parayı aldık. Kendisine güvendiğim için parayı patronumun hesabına yatırdık. Hatırladığım kadarıyla 13 milyon 200 bin lira yatırdık." dedi.

Soruşturma kapsamında Milli Piyango Genel Müdürlüğünün verdiği cevabi yazıda, 9 Mart 2019 tarihli loto çekilişinde büyük ikramiyenin Kocaeli Gebze'den sen seç yöntemiyle art arda oynandığı, söz konusu 10 adet biletin de bunların içinde olduğu, biletlerin sistemden alınan dökümlerinin de gönderildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Mehtap Baysal'ın "hırsızlık" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla, ikramiyeyi çekerek hesabına yatıran diğer sanık Fatih Yolcu'nun da "hırsızlığa yardım etme" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

,Ali Cevahir Aktürk