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Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Umutcan'dan 13 gün sonra acı haber!
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13 yayındaki Umutcan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Adıyaman'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile aydınlatma direğine çarpan 13 yaşındaki Umutcan Ertürk, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

13 yaşındaki Umutcan'dan 13 gün sonra acı haber!
13 yaşındaki Umutcan'dan 13 gün sonra acı haber!
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DHA

Feci Kaza, 17 Ekim'de Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün 46 NA 204 plakalı otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk (13), direksiyon kontrolünü kaybedince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobilde sıkışan Ertürk, ekipler tarafından kurtarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertürk, bu sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ertürk'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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