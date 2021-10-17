Son dakika: 13 yaşındaki çocuk babasının arabasıyla kaza yaptı! Durumu ağır

Ne yaptın çocuk! 0:00 / 0:00

DHA

Adıyaman'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile elektrik direğine çarpan çocuk, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün 46 NA 204 plakalı otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk (13), direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Ertürk'ü görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada Umutcan'ı arayan babasına, trafik polisi kaza yaptığını söyledi.

30 dakika süren çalışma ile araçtan çıkartılan Ertürk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Umutcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.