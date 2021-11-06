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Haberler Gündem 3. Sayfa 14 gündür kayıptı, ölü bulundu - Haberler
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14 gündür kayıptı, ölü bulundu

Avcılar'da ailesi tarafından 14 gündür kayıp olarak aranan Mesut Karataş(24) gece saatlerinde boş bir binanın bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

14 gündür kayıptı, ölü bulundu - Haberler
14 gündür kayıptı, ölü bulundu
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İHA

Olay, Denizköşkler Mahallesi Yay Sokak üzerinde bulunan boş bir binada yaşandı.

Ailesi tarafından 24 Ekim tarihinden bu yana yine Denizköşkler'deki evinden kayıp olarak aranan Mesut Karataş (24) dün akşam saatlerinde boş bir binanı bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde bodruma katına giren 2 kişi tarafından ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından Karataş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili polisin çalışması ise devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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