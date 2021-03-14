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HaberlerSağlık
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14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü corona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs vaka ve vefat sayısını resmi internet adresinden yayınlıyot. Vatandaşlar 14 Mart korona tablosunu araştırıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göee; ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76ya yükseldi. 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.İşte son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı...

14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü corona vaka sayısı kaç?
AA

Vatandaşlar normalleşme ile birlikte artışa geçen koronavirüs vaka sayısını endişe ile takip ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Türkiyede son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı...

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1350 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçen yıl mart ayında çıkarılan ve sağlık çalışanlarının toplu taşıma ile İSPARK'lardan ücretsiz faydalanmalarını sağlayan kararın süre uzatımına ilişkin teklif İBB Meclisi gündeminde oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste alınan kararla, sağlık çalışanlarının İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Güvenlik güçleri yurt genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, Gaziantep'te 314, Kocaeli'de 352, Malatya'da 11 kişiye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 119 milyon 855 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 655 bini, iyileşenlerin sayısı 96 milyon 434 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 994 bine, Brezilya'da 11 milyon 368 bine, Hindistan'da 11 milyon 353 bine ve Rusya'da 4 milyon 380 bine ulaştı.

ABD'de salgına karşı aşılamada 100 milyon eşiği geçilirken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün ülke genelinde yapılan aşı sayısının 101 milyon 128 bine ulaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını belirtti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vaka sayıları nedeniyle ticari işletmelerin hafta sonu boyunca kapalı kalmasına yönelik tedbir yürürlüğe girdi. Ülkenin Banja Luka şehrinde de açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde esnaf, salgın nedeniyle hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle eylem düzenledi.

Salgına karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'a, ilk Kovid-19 aşılarının getirildiği bildirildi.

Tunus'ta salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanmasına başlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkede Brezilya’da görülen Kovid-19 mutasyonuna rastlandığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 300 bin doz Sinopharm aşısının teslim aldığını kaydetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A),çok sayıda oyuncusu Kovid-19 geçiren Torino takımının maça çıkmaması sebebiyle oynanamayan 25. haftadaki Lazio-Torino maçının oynanması yönünde karar verildi.

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