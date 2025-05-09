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        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki Aysima, traktörün altında kaldı | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Aysima, traktörün altında kaldı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkıp evlerinin yanındaki boşluğa düşen traktördeki 14 yaşındaki Aysima Tiryaki aracın altında kalarak yaşamını yitirdi, sürücü babası kazadan yara almadan kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:39 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:39
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        14 yaşındaki Aysima, traktörün altında kaldı
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        DHA'nın haberine göre; Kaza, akşam saatlerinde Kocaali Kirazlı Mahallesi, Akpınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tiryaki yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptıktan sonra evlerinin yanındaki boşluğa düştü.

        Kazada Aysima Tiryaki traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan çocuk, ambulansa alındı. Aysima Tiryaki, hastaneye götürüldüğü sırada ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü baba Mehmet Tiryaki’nin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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