Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı: Bekçi görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı: Bekçi görevden uzaklaştırıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki kız çocuğuna 2 sene önce tecavüz ettiği ve para karşılığı küçük kızı başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçi Mehmet Can D. görevden uzaklaştırıldı, hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., iddiaya göre 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını söyledi.

        Bekçiler tarafından sakinleştirilen küçük kız daha sonra evine gitti.

        Yine iddiaya göre, bir süre sonra C.İ., bekçi Mehmet Can D. ile görüşmeye başladı. Yakınlaşan Mehmet Can D., küçük kızı otomobiliyle okuldan almaya başladı.

        Yine aynı yıl Mehmet Can D., C.İ.'yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada küçük kıza tecavüz eden Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

        REKLAM

        Bir süre sonra C.İ.'yi yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan kız birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

        BASKILARA DAYANAMAYIP AİLESİNE ANLATTI

        Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadıklarını 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Savcılığın başlattığı soruşturmada "Telegram" grubu içerisindeki mesajlara ulaşıldı ve 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bekçiler, 24 Ekim'de Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

        Öte yandan, C.İ.'nin ise halen Adana dışındaki bir ilde bulunan sevgi evlerinde kaldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tecavüz
        #adana
        #cinsel istismar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!