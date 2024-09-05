14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı: Bekçi görevden uzaklaştırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., iddiaya göre 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını söyledi.

Bekçiler tarafından sakinleştirilen küçük kız daha sonra evine gitti.

Yine iddiaya göre, bir süre sonra C.İ., bekçi Mehmet Can D. ile görüşmeye başladı. Yakınlaşan Mehmet Can D., küçük kızı otomobiliyle okuldan almaya başladı.

Yine aynı yıl Mehmet Can D., C.İ.'yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada küçük kıza tecavüz eden Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

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Bir süre sonra C.İ.'yi yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan kız birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

BASKILARA DAYANAMAYIP AİLESİNE ANLATTI Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadıklarını 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.