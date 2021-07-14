15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti. Tüm yurt birlik olup darbe girişimini akamete uğrattı. Her yıl 15 Temmuz şehitleri çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki 15 Temmuz resmi bir tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz TBMM tarafından 2017 yılında resmi tatil ilan edilmiştir. Bankalar 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak. 15 Temmuz'da pılan EFT işlemleri ise 16 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacak.