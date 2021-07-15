Acil para göndermesi gereken ya da bir yerden para bekleyen vatandaşlar tatil günlerinde, resmi tatillerde ve hafta sonu EFT yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. 15 Temmuz Perşembe günü EFT yapılabilir mi? sorusunun ve daha fazlasının cevabını haberimizde derledik...

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılabiliyor. Hafta sonları ya da resmi tatillerde EFT yapmak isteyen vatandaşlar kullandıkları bankaya EFT talimatı verebilir ancak banka aktarımı ilk mesai gününde gerçekleştirebilir.

Örneğin; Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında gönderilen para, tatilin ertesi günü, mesai saati başlangıcında transfer olur.

EFT NEDİR?

Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile EFT Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.