Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve harp malzemelerini, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılmasını talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında “milli müdafaa vasıflarını kasten tahrip” suçundan soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başsavcılığımızın adli yetki ve sorumluluk sahasında bulunan bölgelerde, yurt savunmasında kullanılmak üzere, Devletimizce tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve nihai olarak menfur darbe girişiminde kullanılmasını temin maksadıyla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 109/2’nci maddesinde düzenlenen 'astına suç işlemek için talimat veren' birlik komutanları ile adli bir suç ihtiva ettiğini bilebilecek durumda olmasına rağmen, konusu suç teşkil eden bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında; menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin, tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılamayacak hale getirilmesine sebebiyet vermek suçundan dolayı; 5237 sayılı TCK’nın 42 ve 309/2’nci maddelerinin açık hükümleri sebebiyle, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı ve bağımsız olarak, unsur ve müeyyidesi 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 59/1-3’ncü maddelerinde belirtilen 'milli müdafaa vasıflarını kasten tahrip' suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."