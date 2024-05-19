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        Haberler Kısayol 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet köprüsü zamlı geçiş ücretleri 2024

        Zamlı köprü fiyatları ne kadar oldu? 2024 zam gelen köprü ve otobanlar

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bazı köprü ve otoyollara zam yapıldığını duyurdu. 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan zam, otomobiller için geçerli. İşte, 2024 Mayıs otoyol ve köprülerde yeni fiyat tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:35
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        KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. İşte, yeni kararla beraber zamlanan otoyol ve köprüler...

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        2024 ZAMLI KÖPRÜ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        - 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye,

        - Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye,

        - Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye,

        - 1915 Çanakkale Köprüsü ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.

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        HANGİ OTOBANLARA ZAM GELDİ?

        Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

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