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        Haberler Kısayol Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı başvuru tarihi nedir, ücretsiz mi, kimler gidebilir, hangi şehirlerde var?

        GSB Gençlik Kampı başvuruları devam ediyor! Gençlik Kampı başvuru ekranı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor. 12 ile 25 yaş arasındaki gençlerin çeşitli yetenekler kazanmasını amaçlayan kamplar doğa ve deniz olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşte, GSB Gençlik Kampları detayları, başvuru tarihi ve başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:39
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        GSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor. 35 farklı şehirde bulunan Gençlik Kampları 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençleri ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, 12-25 yaş arası gençler için kurulan GSB Gençlik Kampı başvuru tarihi ve ekranı...

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        GSB GENÇLİK KAMPI NEDİR?

        Bakanlık tarafından düzenlenen kamplarda gençlerin; zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak ve toplum hayatına karşı bilinç kazandırmak hedefleniyor.

        Kamplarda; at biniciliği, el sanatları, rafting, matrak, trekking, mini golf, geziler, kano gibi birçok aktivite yer alıyor.

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        KİMLER GENÇLİK KAMPINA KATILABİLİR?

        12 ile 25 yaş arasındaki tüm vatandaşlar kamp için başvuru yapabilir. Kamplar; yaş ve kamp tarzı olarak ikiye ayrılıyor;

        12-15 yaş arası deniz kamplarına başvuru yapabilecekken; 16-25 yaş arası doğa kampına başvuru yapabiliyor.

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        GSB GENÇLİK KAMPLARI ÜCRETSİZ Mİ?

        Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından giderilecek.

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        GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU TARİHLERİ

        16 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Kamp başvuruları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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        GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI

        Gençlik Kampına katılmak veya çocuğunuz adına başvurudu bulunmak istiyorsanız aşağıdaki linkten başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

        GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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