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        Haberler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “free İmamoğlu” pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “free İmamoğlu” pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "free İmamoğlu" pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi

        Giriş: 24.05.2025 - 21:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:53
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        İmamoğlu pankartı için soruşturma
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “free İmamoğlu” pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        CHP Milletvekilleri tarafından 15 Temmuz Köprüsü’ne “free İmamoğlu” pankartı asıldı.

        Söz konusu pankart, CHP Lideri Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal Temsilcileri köprü altından geçerken indirildi. Köprüye asılan pankartı sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

        6 VEKİL SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

        Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın bilgi notunda, “24 Mayıs 2025 günü saat 19.59 sıralarında X isimli platform üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki kişilerle birlikte “FREE İMAMOĞLU” içerikli pankart asıldığı bilgisi üzerine olay yerine ivedi şekilde gidilmiş, köprünün ayaklarında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu’nun resmi ile birlikte “FREE İMAMOĞLU“ ibaresinin yazılı olduğu pankarta el konulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda pankart asan kişilerin CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan, Nimet Özdemir olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır.“ denildi.

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        #imamoğlu pankartı
        #haberler
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