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        Haberler Bilgi Gündem 16 Ekim 2024 Bugün İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal oldu? Vapur seferleri neden iptal oldu, seferler ne zaman başlayacak?

        Şehir Hatları açıkladı: 16 Ekim 2024 İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal oldu?

        İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşe veya okula gitmek için vapur kullanacak İstanbulluların farklı toplu taşıma araçları kullanması gerekecek. İşte, 16 Ekim 2024 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:35
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        Sabah saatlerinde işe veya okula gitmek isteyen İstanbullular, hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleriyle karşılaştılar. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. İşte, 16 Ekim 2024 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....

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        16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

        Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak;

        Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

        Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı

        Beykoz-Sarıyer Hattı

        Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

        Çengelköy-Kabataş Hattı

        Küçüksu-İstinye Hattı

        Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

        Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

        Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

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        16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Şehir Hatları, vapur seferlerinin başlayacağı saate dair net bir açıklama yapmadı. Bir açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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