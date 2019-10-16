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Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü! 16 Ekim 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nü (FAO) onurlandırmak ve gıda alanına küresel bilinç oluşturmak üzere kutlanan Dünya Gıda Günü, her yıl belirli bir tema üzerine yapılan çeşitli etkinliklerle düzenleniyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliklerinde; gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekiliyor.

Dünya Gıda Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması amaçlanıyor. Gıdaların üretimi, tüketimi ve satış noktalarındaki hijyenin sağlanması konularında da dünya genelinde farkındalık oluşturuluyor.

Dünya Gıda Günü'nün en önemli hedeflerinden biri de yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi yaygınlaştırılması. Bu doğrultuda çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ'NÜN BU YILKİ TEMASI NE?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bünyesinde 1945 yılından bu yana düzenlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması ise "Sağlıklı Beslenme" oldu.