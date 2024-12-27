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        Haberler Gündem Güvenlik 16 ilde yasa dışı bahis ve sanal operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

        16 ilde yasa dışı bahis ve sanal operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonlarında çok sayıda dijital materyale el konuldu, 27 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:26
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        16 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen Siberağ-13 Operasyonu'na ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bilgi verdi.

        Bakan Yerlikaya paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

        16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonlarında;

        Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı.

        Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

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        İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı.

        Aziz Milletimizin Bilmesini İsteriz ki;

        Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz, suç ve suçlularla mücadelede 7/24 görev başındadır.

        Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...

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