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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalandı

        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalandı

        13 Temmuz 1992'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 kişi öldü. Olaya karıştığı saptanan ve 5'er kez müebbet hapis cezası alan 57 yaşındaki Sinan K. ve 63 yaşındaki Mustafa K., olaydan 31 yıl sonra, Siverek'te gizlendikleri yere yapılan operasyon ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:02
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        31 yıl sonra yakalandılar!
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        Şanlıurfa'da, 1992 yılında iki aile arasında çıkan, 16 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan ve 5'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılan firari 2 hükümlü, 31 yıl sonra yakalandı.

        Viranşehir ilçesi Aksu Mahallesi'nde, 13 Temmuz 1992'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 kişi öldü. Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler tutuklandı. Yapılan yargılamada şüpheliler hapis cezalarına çarptırıldı.

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        Olaya karıştığı saptanan Sinan K. (57) ve Mustafa K. (63) de 5'er kez müebbet hapis cezası aldı. Haklarında tutuklama kararı bulunan ancak yakalanamayan firari 2 şüphelinin Siverek'te olduğu belirlendi.

        Çalışma başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gizlendikleri adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra cezaevine teslim edildi.

        #Şanlıurfa
        #Siverek
        #Son dakika haberler
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