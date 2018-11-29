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Çılgın milyoner işi daha da ileri götürmeye karar verdi. 23 metre yüksekliğinde, 30 metre genişliğinde ve 135 metre büyüklüğünde bir gemi inşa etti. Tamamen ağaçtan yapılan Nuh'un Gemisi'nin replikası için 4 yıl harcandı. 2012'de tamamlanan gemi 1.6 milyon dolara mal oldu.