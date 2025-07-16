16 Temmuz'da yaşanan olaylar gündemdeki yerini kaldı. Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 16 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, 16 Temmuz neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…