16 yaşında iş kazasında öldü!

İHA'nın haberine göre; olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Sokarlı köyünde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinde çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, çalıştığı esnada üzerine kerestelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yeri sahibi Battal Ü., kardeşi Mehmet Akif Ü. ve yanlarında çalışan Zeki U. isimli şahıslar Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Polisin incelemelerinin sürdürdüğü olayla ilgili Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Şahıslar halen gözaltında bulunurken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.