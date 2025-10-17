Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 16 yaşında iş kazasında öldü!

        16 yaşında iş kazasında öldü!

        Aksaray'da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuk üzerine kereste düşmesi sonucu hayatını kaybederken, ondan geriye 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:09 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşında iş kazasında öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Sokarlı köyünde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinde çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, çalıştığı esnada üzerine kerestelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yeri sahibi Battal Ü., kardeşi Mehmet Akif Ü. ve yanlarında çalışan Zeki U. isimli şahıslar Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

        Polisin incelemelerinin sürdürdüğü olayla ilgili Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Şahıslar halen gözaltında bulunurken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!