Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Bennur Gezgin'den haber yok | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Bennur’dan haber yok!

        Denizli'de sosyal hizmetler yurdundan izinsiz olarak ayrılan 16 yaşındaki Bennur Gezgin'den 2 gündür haber alınamıyor. Bennur'u gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın emniyet birimlerine bilgi vermesi istendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki Bennur'dan haber yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki Bennur Gezgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 2 gün önce izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre yetkililer, Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Genç kızın durumundan endişe eden ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

        Bennur’u gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın emniyet birimlerine bilgi vermesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"